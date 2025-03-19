Alassane Ndao ve Keyta, Konyalı aile ile birlikte oruç açtı

Konyaspor'da forma giyen Alassane Ndao ve Hamidou Keyta, iftar için Tekin ailesinin evine konuk oldu. İftar yemeğinde Konya'ya özgü bamya çorbasını içen Ndao ve Keyta, çok beğendiklerini ifade etti. Senegalli futbolcular yemeğin ardından evin küçük çocuğu İsmail Sina Tekin'in formasını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.



"BİRLİKTE İFTAR YAPMAK ÇOK İYİ OLDU"



11 yaşındaki İsmail Sina Tekin, çok mutlu olduğunu belirterek, "Konyasporlu futbolcular Ndao ve Keyta evimize iftara geldi. Kendilerini yakından tanıma fırsatımız oldu. Onlara geldikleri için çok teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum. Umarım onlar da mutlu olmuştur. Onlarla birlikte iftar yapmak çok iyi oldu" dedi.

