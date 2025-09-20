Alaves - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( İspanya LaLiga)

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen LaLiga’da sonucu merakla beklenen maçta Alaves ve Sevilla kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Sevilla zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Alaves - Sevilla mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



ALAVES - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN?



İspanya’da haftanın kritik mücadelesinde Alaves - Sevilla karşı karşıya geliyor. Vitoria-Gasteiz'da, Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanacak maç 20 Eylül saat 19.30 ’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

