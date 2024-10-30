Alba Berlin-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Almanya'da Alba Berlin ile karşılaşacak. Tek galibiyetini 3. haftada sahasında LDLC Asvel karşısında 84-79'luk skorla elde eden Alba Berlin, ardından çıktığı 3 müsabakada Fenerbahçe Beko, Baskonia ve Paris Basketball'a mağlup oldu. İşte, Alba Berlin-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...



Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında, Alba Berlin ile 31 Ekim Perşembe günü karşılaşacak.



Uber Arena'daki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.



REKABETTE ANADOLU EFES ÜSTÜN



Anadolu Efes ile Alba Berlin arasında oynanan 18 maçta, İstanbul ekibinin 16-2'lik üstünlüğü bulunuyor.

