ALBA Berlin-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda ALBA Berlin ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak karşılaşma için son hazırlıklarını tamamlayan Anadolu Efes, parkede galibiyet peşinde olacak. Peki, ALBA Berlin-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ALBA BERLİN-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın Almanya'nın ALBA Berlin ekibine konuk olacak.
Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN EUROLEAGUE'DE SON DURUMU
Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 12. sırada yer alıyor.
Ligde yaptığı maçların sadece 2'sını kazanıp, 10'unda yenilen ALBA Berlin ise son sırada bulunuyor.
AVRUPA KUPALARINDA 814. RANDEVU
Anadolu Efes, ALBA Berlin müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 814. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 813 karşılaşmada 461 galibiyet ve 352 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 566. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 304 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 261 kez rakiplerine mağlup oldu.
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