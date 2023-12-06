ALBA Berlin-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

İKİ TAKIMIN EUROLEAGUE'DE SON DURUMU



Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 12. sırada yer alıyor.



Ligde yaptığı maçların sadece 2'sını kazanıp, 10'unda yenilen ALBA Berlin ise son sırada bulunuyor.



AVRUPA KUPALARINDA 814. RANDEVU



Anadolu Efes, ALBA Berlin müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 814. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 813 karşılaşmada 461 galibiyet ve 352 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 566. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 304 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 261 kez rakiplerine mağlup oldu.