ALBA Berlin-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşılaşacak.



FENERBAHÇE BEKO-ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak ve müsabaka, saat 22.15'te başlayacak.



Karşılaşma S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Avrupa Ligi'nde oynadığı 15 maçta 8 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 8. sırada yer alıyor.



Ligde yaptığı maçların sadece 3'ünü kazanıp, 12'sinde yenilen ALBA Berlin ise 17. sırada bulunuyor.



Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin maçından sonra THY Avrupa Ligi'nde 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.