Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Alba Berlin ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında Alba Berlin deplasmanında galibiyet hedefliyor. Peki, Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ALBA BERLİN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi dördüncü hafta mücadelesinde yarın Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk olacak.



Uber Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Son oynanan Kızılyıldız maçını 76-57 kaybeden sarı-lacivertli ekipte Wilbekin ve Guduric'in sakatlıkları bulunuyor.



Geride kalan 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında Alba Berlin deplasmanında galibiyet hedefliyor.



İç sahada Panathinaikos'a, deplasmanda da Barcelona'ya mağlup olan Almanya temsilcisi, dün oynanan karşılaşmada evinde LDLC Asvel'i 84-79'luk skorla yenerek ilk galibiyetine imza attı.