Albacete, Real Madrid'i eledi

Süper Kupa'yı Barcelona'ya kaybeden Real Madrid'de Xabi Alonso'nun görevine de son verilmesinin ardından deprem sürüyor. Futbol devi, İspanya Kral Kupası'ndan da son 16 turunda elendi.

İspanya Kral Kupası son 16 turunda ikinci lig temsilcisi Albacete, LaLiga ekibi Real Madrid'i ağırladı. Carlos Belmonte Stadı'nda oynanan maçı Albacete, Javi Villar ve Jefte Betancor'un golleriyle 3-2 kazandı. Konuk ekibin golleri ise Mastantuono ve Gonzalo Garcia'dan geldi.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, mücadelede 90 dakika görev yaparken ikinci golün pasını verdi.

İkinci ligde 17'inci sırada bulunan Albacete, kulüp tarihinin en önemli galibiyetlerinden birine imza atarak çeyrek finale yükseldi.

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 yenildikten sonra Xabi Alonso'nun görevine son veren Real Madrid ise Alvaro Arbeloa teknik direktörlüğünde çıktığı ilk maçta kaybetti.