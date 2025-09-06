Alcaraz, ABD Açık'ta Djokovic'i eleyip finale kaldı
Sezonun son grand slam tenis turnuvası olan ABD Açık'ta, tek erkeklerin 2 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, 7 numaralı seribaşı Sırp tenisçi Novak Djokovic'i 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler yarı finalinde, 7 numaralı seribaşı Djokovic ile 2 numaralı seribaşı Alcaraz karşılaştı.
2 saat 23 dakika süren maçta İspanyol sporcu, setleri 6-4, 7-6 ve 6-2 alarak Djokovic'i 3-0 eledi ve finale çıktı.
Diğer yarı final eşleşmesinde, 1 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner, 25 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile bu gece karşılaşacak.
