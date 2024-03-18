Alcaraz, Indian Wells tenis turnuvasında şampiyon oldu

Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, 4 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev'i yenerek şampiyon oldu.



ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, İspanyol raket Alcaraz ile Rus tenisçi Medvedev karşılaştı.



Finalde Alcaraz, Medvedev'i 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti. İspanyol tenisçi, geçen yıl Wimbledon'dan bu yana ilk kez şampiyonluğa ulaştı.