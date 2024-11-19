Alderweireld'dan emeklilik kararı: "Çocuklarımı bir daha göremeyeceğimi düşündüm"

Belçika liginde Royal Antwerp forması giyen Toby Alderwireld, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı.

35 yaşındaki oyuncu 127 kez forma giydikten sonra Mart 2023'te milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

Eski Tottenham oyuncusu, 2018 Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlayan ve 2014 ile 2022'de de forma giyen Belçikalı oyuncuların "Altın Nesil" olarak adlandırılan grubunun bir parçasıydı.



Alderweireld, Belçika'da bir medya kuruluşuna verdiği demeçte sağlığıyla ilgili ilk ciddi uyarının Union Saint-Gilloise'a karşı oynanan Belçika Kupası maçındaki yenilgiden sonra geldiğini söyledi.

"ÇOCUKLARIMI BİR DAHA ASLA GÖREMEYECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Alderweireld, "O gece uyuyamadım ve ertesi sabah erkenden güç antrenmanı yapmak için kulübe gittim. Gitmeden önce bir kafein hapı aldım çünkü kahveyi sevmiyorum. Arabadayken kalbim aniden saatte bin hızla atmaya başladı. Kalp krizi geçireceğimi ve çocuklarımı bir daha asla göremeyeceğimi düşündüm. Arabayı kenara çektim, bir mağazaya girdim ve 911'i arayıp arayamayacaklarını sordum." diye konuştu.

Bir süre sonra Alderweireld paniğin kendisini tekrar ele geçirdiğini, bu kez gece olduğunu söyledi.

"PANİK ATAK GEÇİRMEME SEBEP OLDU"

Belçikalı eski futbolcu, "Tüm bu stresin kalbimin çarpmasına neden olduğu ortaya çıktı. Bu da panik atak geçirmeme neden oldu ve kalbim daha da hızlı atmaya başladı. Aslında kendinizi çıldırtıyorsunuz. Ve belli bir noktada kalp krizi geçirip öleceğinizi düşünüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra tıbbi muayenelerden geçen Alderweireld, "Aşırı testler yaptık ama her şey yolundaydı. Sonra insanlarla konuşmaya başladım ve bunun çok fazla stresten kaynaklandığını söylediler. Tamamen bir panik atak. Şimdi hala bazen bundan muzdarip oluyorum ama bunu kabullenebiliyorum çünkü bunun bir şey olmadığını biliyorum." ifadelerini kullandı.