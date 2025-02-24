Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi olan Alen Borosak'ın kim olduğu, sosyal medyada milyonlarca taraftar tarafından araştırılmaya başladı. Slovenyalı olan Alen Borosak, derbide VAR koltuğunda oturacak ve kritik kararları değerlendirecek. Peki, Alen Borosak kimdir? Derbinin VAR hakemi Alen Borosak kaç yaşında, hangi maçları yönetti?



ALEN BOROSAK KİMDİR?



Alen Borosak, 6 Kasım 1987 tarihinde Slovenya'nın Maribor şehrinde dünyaya geldi. Sloven futbol hakemidir. Kariyerine 29 Ağustos 2014 tarihinde başlamış ve o tarihten bu yana Slovenya PrvaLiga'da birçok maç yönetmiştir.



2024/2025 sezonunda PrvaLiga'da 5 maçta görev almış ve toplamda 22 sarı kart göstermiştir. ​



Uluslararası alanda da deneyime sahip olan Borošak, UEFA Avrupa Ligi'nde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapmıştır. 23 Ekim 2024 tarihinde Galatasaray ile Elfsborg arasında oynanan maçta VAR koltuğunda oturmuştur. ​



24 Şubat 2025 tarihinde oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde de VAR hakemi olarak görev yapacaktır. ​



Borosak, Slovenya futbolunun önemli hakemlerinden biri olarak hem ulusal hem de uluslararası arenada aktif olarak görev yapmaktadır.​