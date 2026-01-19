Alex de Souza dikiş tutturamadı, kovuldu. Teknik direktörlüğü futbolculuk kariyeri gibi değil

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın teknik direktörlük kariyeri futbolculuk hayatı gibi gitmiyor.

Kötü sonuçların ardından 48 yaşındaki çalıştırıcının Brezilya Serie B takımı Operario'daki teknik direktörlük görevine son verildi.

Alex yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Daha iyi sonuçlar için ve kulübün gelişim sürecini sürdürmesi için desteklemeye devam edeceğim. Bunlar, çok çalışmanın, özverinin ve öğrenmenin yaşandığı aylardı."

Operario'nun başında 29 maça çıkan Alex 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgiyle 1.21'lik ortalama elde etmişti.

TÜRKİYE'DE DE ÇALIŞMIŞTI

Operario'dan önce Antalyaspor'u çalıştıran Alex, buradan da krizlerle ayrılmıştı.

Antalyaspor'daki görevinden ayrılan Alex, "İlk maaşımızı ilk hafta aldık. Daha sonra maaş alamadık." demişti. Ayrıca Brezilyalı çalıştırıcı Antalyaspor'da 3 farklı başkan olduğunu ve teknik ekibin onayı olmadan transferler yapıldığını öne sürmüştü.

Antalya'da 21 maça çıkan Alex, 1.43'lük ortalama elde etmişti.