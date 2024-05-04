Alex de Souza Türkiye’ye geri mi dönüyor? Antalyaspor’dan açıklama geldi

Süper Lig’de pazartesi günü sahasında Pendikspor’u ağırlayacak olan Antalyaspor’da Başkan Sinan Boztepe, ismi son günlerde teknik direktör Sergen Yalçın yerine takımla anılan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex de Souza ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Başkan Boztepe, teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşamama durumunda listelerinde yer alan 6-7 adaydan birinin Brezilyalı Alex de Souza olduğunu ifade etti.



Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, “Evet dünden beri bu haberleri görüyoruz. Şimdi Sergen hocamızla bugün yine bir toplantı yapacağız. Şimdi Sergen Yalçın hocamızla müspet ya da menfi bir karara bağlamadık. Bütün bu konuların veya da nihai görüşmelerin hepsinin sonucu Sergen hocayla beraber alacağımız kararlara bağlı. Bugünden muhtemelen kararımızı bağlarız diye düşünüyorum. İlk görüşmeyi yaptık bugün, ikinci bir görüşme yapacağız. Şimdi işte Alex de Souza ile beraber 6-7 tane daha isim, her gün farklı bir isim geçiyor. Tabii ki bunlarla herhangi bir kişiyle oturup herhangi bir masada bir görüşmemiz söz konusu değil. Etik değerlere önem veriyoruz. Bunların hepsi çok önemli.” diye konuştu.