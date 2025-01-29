Alex de Souza'dan Antalyaspor itirafı: "Maaşımız ödenmedi"

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Alex de Souza, Brezilya basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Um Dois Esportes'e konuşan Alex, Antalyaspor günlerinden bahsederken, "Her gün öyle durumlar yaşandı ki biri bana anlatsa ona yalancı derdim" ifadesini kullandı.

Alex'in açıklamaları şöyle:

"Anlaştığımız hedef Türkiye Kupası'nın ilk aşmalarında ilerlemenin yanı sıra takımı lig tablosunda 10 ila 14. sıralar arasında düşme bölgesinden uzakta tutmaktı. Antalyaspor ile mayıs ayında anlaştığım şeyi başarmış olmak benim için en büyük zafer ve bunu onlar kendi üzerlerine düşenleri yapmadan başardım. Bu da deneyimi daha zor, daha karmaşık hale getiriyor.

"MAAŞ ALAMADIK"

Size bir fikir vermesi açısından; herkesin şehirde yaşamaya başlayabilmesi için anlaşmanın bir parçası olan ilk maaşımızı ilk hafta aldık. Daha sonra maaş alamadık" ifadelerini kullandı.

MOURINHO YANITI

Bana çok iyi davranan, futbol hakkında çok konuşan bir adam. Ağırlığı ve kişiliğiyle gerçekten çok önemli bir insan."



Öte yandan Alex de Souza, Antalyaspor'da 3 farklı başkan olduğunu, ayrıca iki yöneticinin de teknik ekibin onayı olmadan transferler yaptığını öne sürdü.

