Alex de Souza'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız'a benzetme: "Önceden de Sergen Yalçın ve Tümer Metin vardı"

Real Madrid'de oynayan Arda Güler ile Juventus forması giyen Kenan Yıldız, 1 Temmuz Salı günü FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelecek.



Real Madrid ile Juventus, son 16 turunda ABD'nin Florida eyaletindeki Miami şehrinde bulunan 65 bin kişi kapasiteye sahip Hard Rock Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak. Her iki takımın orta sahasında A Milli Takımımızın yıldız futbolcuları Arda Güler ile Kenan Yıldız'ın forma giymesi mücadeleyi daha ilgi çekici kılıyor.



Juventus formasıyla başarılı bir sezonu geride bırakan Kenan Yıldız, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda da şimdiye kadar 3 maçta 180 dakika süre buldu ve 3 gol kaydetti. Arda Güler ise Real Madrid formasıyla 3 maçta 172 dakika sahada kalırken 1 gol kaydetti.



Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski yıldız futbolcusu Alex de Souza, maç öncesinde FIFA'ya Arda ve Kenan hakkında değerlendirmelerde bulundu.



ALEX: "HAREKETLİ BİR MAÇ BEKLİYORUM"



Alex, 20 yaşındaki milli futbolcuların potansiyellerinde övgüyle bahsederek, "Gerçekten hareketli bir maç bekliyorum ve ikisinin de ellerinden gelenin en iyisini yapıp takımlarına mümkün olduğunca yardımcı olmalarını umuyorum." dedi.



"ARDA BENDEN FARKLI NİTELİKLERE SAHİP"



Arda Güler'in Fenerbahçe'den Real Madrid'e uzanan başarı hikayesi, performansı ve kendisine benzetilmesi hakkında da konuşan Alex, "Fenerbahçe'deki zamanımı takip eden Türkiye'deki genç bir çocuktu. Hala çok genç, bu yüzden muhtemelen oyununu adapte edecek ve gelişirken çok şey öğrenecek. Aramızdaki gerçek benzerlik, orta sahada oynaması ve sol ayaklı olması. Ancak her oyuncunun kendine özgü bir oyun tarzı var; benim de vardı ve onun da var. Bence benzerlikler esas olarak onun bir orta saha oyuncusu olmasından kaynaklanıyor, ancak benden farklı niteliklere sahip." şeklinde konuştu.

