Alex de Souza'dan Aziz Yıldırım yorumu sonrası yeni açıklama. "Bundan ötesi yok"
08.05.2026 09:44
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, gece yarısı dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'de camiayı seçim atmosferi sararken, eski futbolculardan da peş peşe açıklamalar geliyor.
Şu ana kadar Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, adaylıklarını açıklarken Mehmet Ali Aydınlar aday olmayacağını duyurmuştu.
Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Cristian Baroni, Aziz Yıldırım'a destek olduğunu belirten bir paylaşım yapmıştı.
BARONI: “FENERBAHÇE BİR GELENEKTİR”
Brezilyalı eski futbolcunun gönderisinde "Fenerbahçe'mi geri istiyorum. Her şeyi kazanmak için mücadele edecek takım… Büyük, rekabetçi, saygı duyulan ve ruhu vardı. Fenerbahçe bir gelenektir. Bütün kupalarda yarışabilecek bir kulüp." ifadelerini kullanmıştı.
ALEX: “GERİ GEL PATRON”
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ise "Geri gel patron! Benim desteğim seninle." yorumunu yaparak tarafını açıklamıştı.
Alex de Souza, gece yarısı bir paylaşım daha yaparak yanlış anlaşıldığını ifade etti.
“SEÇİMLERDE KİMSEYİ DESTEKLEYEN TARAFTA DEĞİLİM”
2012'den beri kulüpte bulunmadığını söyleyen efsane isim, "02/10/2012 tarihinden bu yana kulübün içinde, işleyişinde değilim. O gün taraftarlarından biri oldum ve öyle de kaldım. Bundan ötesi yok. Seçimlerde kimseyi destekleyen tarafta değilim. Kulübün tekrar şampiyon olmasını istiyorum." dedi.
