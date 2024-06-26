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Alex de Souza'dan Joao Pedro talebi

Antalyaspor'un, teknik direktör Alex de Souza'nın raporları doğrultusunda Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro'yu gündemine aldığı öne sürüldü. Tarafların kiralık formülü üzerinde durduğu belirtildi.

Alex de Souza'dan Joao Pedro talebi

'da teknik direktörlük görevine getirilen Alex de Souza, transfer düğmesine bastı.

Fotomaç'ın haberine göre, Brezilyalı çalıştırıcının 2022-23'te Cagliari'den sarı-lacivertlilere 4.8 milyon euroya transfer olan Joao Pedro'yu istediği öne sürüldü.

Her iki takımın da kiralık formülü üzerinde durduğu belirtildi.

Yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla 'de beklentilerin altında kalan Pedro, 28 resmi maçta 5 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.

32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz son Brezilya ekibi Gremio'da 28 resmi maçta 3 gollük performans sergiledi.

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