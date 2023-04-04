Alex Ferguson şampiyonluk madalyasını 40 yıl sonra alacak

Manchester United'dan önce İskoçya ligi ekiplerinden Aberdeen'i çalıştıran ve burada birçok başarıya imza atan Sir Alex Ferguson, 1983'te kazanılan Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğunun madalyasını 40 yıl sonra alıyor.



Daily Mail'in haberine göre; UEFA'nın o dönemki kuralları gereği ilk 11 ve 5 yedek oyuncuya madalya verildiği, bu sebeple Ferguson'ın ve diğer isimlerin madalya alamadığı aktarılırken 12 Mayıs'ta gerçekleşecek törenle madalyaların verileceği kaydedildi.

"HERKESE MİNNETTARIM"



O dönemde Ferguson'ın yardımcısı olarak çalışan Arhcie Knox'la birlikte sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Dougie Bell'in de madalya alacağı ifade edildi.



Ferguson Daily Mail'e verdiği demeçte, "Bu madalyayı alacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Büyük bir onur ve bu başarının gerçekleşmesini sağlayan herkese minnettarım." ifadelerini kullandı.



1983 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası finalinde oynanan maçta Aberdee, Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek şampiyon olmuştu.



Ferguson'ın antrenörlük döneminde kazandığı kupalar:



İskoçya Ligi x3

İskoçya Kupası x4

İskoyça Lig Kupası

UEFA Kupa Galipleri Kupası x2

UEFA Süper Kupa x2

Premier Lig x13

F.A. Cup x5

Community Shield x8

Kıtalararası Kupa x2