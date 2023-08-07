Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor.



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin geçtiğimiz günlerde bizzat görüştüğü ve Beşiktaş'ın teklifini ilettiği belirtilmişti. Öte yandan serbest durumdaki oyuncu Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtilmişti.



Sky Sports'ta yer alan habere göre, İngiliz futbolcunun 24 saat içerisinde İstanbul'a geleceği ve Beşiktaş'la sözleşme için görüşeceği belirtildi.



Liverpool'la kontratı sona eren Alex Oxlade Chamberlain, geçtiğimiz sezon 13 maçta süre alırken 1 gol kaydetti.



İngiliz futbolcu kariyerinde Southampton ve Arsenal formalarını giydi.



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