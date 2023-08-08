Alex Oxlade-Chamberlain kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Alex Oxlade-Chamberlain, Portsmouth, İngiltere doğumlu Jamaika asıllı İngiliz milli futbolcudur.



20 yaşında, Ağustos 2011 tarihinde yaklaşık 12 milyon Pound'luk bir ücretle Arsenal FC takımı ile sözleşme imzalayan futbolcu, kanat oyuncusu olarak oynamaktadır.



2017 yılında Liverpool'a transfer olmuştur. Liverpool'da da etkili performanslarıyla ön plana çıkmış ve takımıyla önemli başarılar elde etmiştir. Ancak 2018-2019 sezonunun sonlarına doğru ciddi bir diz sakatlığı geçirmiştir ve bir süre sahalardan uzak kalmıştır.



Liverpool'da Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası gibi prestijli kupaların da aralarında bulunduğu pek çok turnuvada şampiyonluk yaşayan Chamberlain, geçen sezon 13 maçta süre alırken 1 gol kaydetti.



Kariyeri boyunca farklı takımlarda forma giymiştir. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Southampton takımında başlamıştır.