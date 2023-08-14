Alex Oxlade-Chamberlain kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Beşiktaş'ın yeni transfersi Alex Oxlade-Chamberlain'ın kariyeri





İngiliz orta saha oyuncusu geçtiğimiz ay Liverpool ile sözleşmesini tamamlamış ve serbest oyuncu statüsüne kavuşmuştu. İşte, Beşiktaş'ın yeni transfersi Alex Oxlade-Chamberlain'ın kariyeri...



ALEX OXLADE-CHABERLAIN KİMDİR?



Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'nin Portsmouth şehrinde 15 Ağustos 1993 tarihinde dünyaya geldi.



Chamberlain, Stoke City, Portsmouth ve İngiltere'nin eski millî oyuncusu Mark Chamberlain'in oğludur. Amcası Neville Chamberlain de profesyonel bir futbolcuydu. Kardeşi Christian Oxlade-Chamberlain'de kendisi gibi futbolcudur.



Oxlade-Chamberlain, Southampton Akademisi'ne yedi yaşında katıldı. 2 Mart 2010'da Southampton formasıyla ilk maçına, 16 yıl 199 günlükken Huddersfield Town'a karşı 5-0 galibiyetle biten maçta yedek kulübesinden oyuna girdi ve Theo Walcott'un ardından kulüp tarihinin en genç ikinci oyuncusu oldu.



20 yaşında, Ağustos 2011 tarihinde yaklaşık 12 milyon Pound'luk bir ücretle Arsenal ile sözleşme imzalayan futbolcu, merkez orta saha ve kanat olarak oynamaktadır.



2017 yılında Liverpool'a transfer olan tecrübeli isim, Kırmızılar'da da etkili performanslarıyla ön plana çıktı ve takımıyla önemli başarılar elde etti. Ancak 2018-2019 sezonunun sonlarına doğru ciddi bir diz sakatlığı geçirince uzun süre sahalardan uzak kaldı.



Liverpool'da Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası gibi prestijli kupaların da aralarında bulunduğu pek çok turnuvada şampiyonluk yaşayan Chamberlain, geçen sezon 13 maçta süre alırken 1 gol kaydetti.