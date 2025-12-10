Alex Oxlade-Chamberlain'den itiraf, "Beşiktaş'ta savaş verdik"
10.12.2025 15:14
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, Türkiye'de geçirdiği günler hakkında açıklamalarda bulundu.
İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, 12 Ağustos 2023 tarihinde bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.
İlk defa İngiltere'den başka bir ülkede forma giyen Chamberlain'in Beşiktaş kariyeri sakatlıkların gölgesinde geçmişti.
32 yaşındaki oyuncu, Giovanni van Bronckhorst döneminde kadro dışı bırakılan Chamberlain, Hollandalı teknik direktörün Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından takıma dönmüştü.
Bu sezonun başında siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesini fesheden tecrübeli futbolcu, İngiliz The Athletic gazetesine açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE'DE HER ŞEY ÇOK ÇABUK DEĞİŞİYOR"
Türkiye'de stabilite ile futbol arasında bir savaş olduğunu söyleyen Chamberlain, "Türkiye'de işler çok çabuk değişiyor. Bunu oyunculardan çok taraftarların size yaklaşım şekillerinden anlıyorsunuz. Altı yıl Arsene Wenger, altı yıl boyunca da Jurgen Klopp ile çalıştıktan sonra bu durum biraz afallamama sebep oldu. Takım olarak birkaç kötü maç oynadığımızda her şey değişiyordu. Sadece teknik direktör değil, planlama, antrenman şeklimiz, kısacası her şeyimiz değişiyordu. Maçtan bir gün önce otelde kalma konusunda bile sıkıntılar yaşıyorduk. Durmadan bir şeyler değişiyordu ve stabilite ile aramızda bir savaş vardı." ifadelerini kullandı.
Chamberlain, Beşiktaş ile çıktığı 50 maçta takımına 5 gol, 1 asistlik katkı yaptı.
"HER ZAMAN PROFESYONEL KALDIM"
Beşiktaş'ta yaşadığı hiçbir şeyden pişman olmadığını söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Sakatlığımı öğrendiğimde bir kabullenme sürecim oldu. Ama her zaman geri döneceğim günü düşündüm. Ama sağlıklı ve iyi durumdayken oynamadığım zamanlar da oldu. Bunun nedenini de bilmiyordum. Bu, benim için çok zordu. Ama her zaman profesyonel kaldım. Antrenmanlarıma devam ettim ve beni takıma çağıracakları günü bekledim. Solskjaer geldikten sonra da oynamaya başladım. En oturmuş dönemimizi o zaman yaşadık. Türkiye'de iyi anılarım da oldu. Kötü anılarım da var. Ama artık eve dönme vaktim gelmişti. Beşiktaş'ta yaşadığım her şeyden dolayı mutluyum." dedi.
"İNGİLTERE'YE DÖNMEK İSTİYORUM"
Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ve MLS'ten teklifler aldığını ancak futbol hayatına İngiltere'ye yakın olan bir ülkede devam etmek istediğini belirterek röportajına son verdi.
Şu an serbest futbolcu statüsünde bulunan İngiliz oyuncunun geçtiğimiz ay Arsenal'in genç takımıyla birlikte antrenman yaparken görüntüleri ortaya çıkmıştı.