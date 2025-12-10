Alex Oxlade-Chamberlain'den itiraf, "Beşiktaş'ta savaş verdik"

"HER ZAMAN PROFESYONEL KALDIM"

Beşiktaş'ta yaşadığı hiçbir şeyden pişman olmadığını söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Sakatlığımı öğrendiğimde bir kabullenme sürecim oldu. Ama her zaman geri döneceğim günü düşündüm. Ama sağlıklı ve iyi durumdayken oynamadığım zamanlar da oldu. Bunun nedenini de bilmiyordum. Bu, benim için çok zordu. Ama her zaman profesyonel kaldım. Antrenmanlarıma devam ettim ve beni takıma çağıracakları günü bekledim. Solskjaer geldikten sonra da oynamaya başladım. En oturmuş dönemimizi o zaman yaşadık. Türkiye'de iyi anılarım da oldu. Kötü anılarım da var. Ama artık eve dönme vaktim gelmişti. Beşiktaş'ta yaşadığım her şeyden dolayı mutluyum." dedi.

"İNGİLTERE'YE DÖNMEK İSTİYORUM"

Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ve MLS'ten teklifler aldığını ancak futbol hayatına İngiltere'ye yakın olan bir ülkede devam etmek istediğini belirterek röportajına son verdi.

Şu an serbest futbolcu statüsünde bulunan İngiliz oyuncunun geçtiğimiz ay Arsenal'in genç takımıyla birlikte antrenman yaparken görüntüleri ortaya çıkmıştı.