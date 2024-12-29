Alexander-Arnold kararını Liverpool'a bildirdi: Bellingham ile telefon görüşmesi
Sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Trent Alexander-Arnold, Real Madrid’de oynamak istediğini Merseyside ekibinin yetkililerine bildirdi. Öte yandan İngiliz futbolcunun yakın arkadaşı Jude Bellingham ile telefonda görüştüğü ve Real Madrid hakkında bilgi aldığı kaydedildi.
Liverpool’un yıldız oyuncusu Trent Alexander-Arnold, kulüp yöneticilerine Real Madrid’e transfer olma arzusunu açıkça ifade etti.
Marca'nın haberine göre, Merseyside ekibinin oyuncuyla sözleşme yenileme görüşmelerinin tıkandığı ve her geçen gün uzlaşmaya varılmasının daha da zorlaştığı kaydedildi.
BELLINGHAM'DAN BİLGİ ALDI
Ayrıca İngiliz savunmacının yakın arkadaşı ve Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'dan bilgiler aldığı da kaydedildi.
OCAK AYINDA TRANSFER KAPISI KAPANABİLİR
Liverpool’a yakın kaynaklar, kulübün ocak ayında Alexander-Arnold’u satmayı düşünmediğini belirtiyor.
Alexander-Arnold, Anfield altyapısında yetişmiş, İngiltere Milli Takımı’nda forma giyen ve henüz 26 yaşında olmasına rağmen önemli bir kariyere sahip bir oyuncu.
Alexander-Arnold, Transfermarkt verilerine göre 75 milyon euro piyasa değerine sahip ve bu, onu en değerli bek oyuncularından biri yapıyor.
Bu sezon Liverpool formasıyla 16 maça çıkan İngiliz savunmacı, 4 asistle takımına katkıda bulundu.
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