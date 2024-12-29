Alexander-Arnold kararını Liverpool'a bildirdi: Bellingham ile telefon görüşmesi

Liverpool’un yıldız oyuncusu Trent Alexander-Arnold, kulüp yöneticilerine Real Madrid’e transfer olma arzusunu açıkça ifade etti.

Marca'nın haberine göre, Merseyside ekibinin oyuncuyla sözleşme yenileme görüşmelerinin tıkandığı ve her geçen gün uzlaşmaya varılmasının daha da zorlaştığı kaydedildi.

BELLINGHAM'DAN BİLGİ ALDI

Ayrıca İngiliz savunmacının yakın arkadaşı ve Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'dan bilgiler aldığı da kaydedildi.

OCAK AYINDA TRANSFER KAPISI KAPANABİLİR

Liverpool’a yakın kaynaklar, kulübün ocak ayında Alexander-Arnold’u satmayı düşünmediğini belirtiyor.

Alexander-Arnold, Anfield altyapısında yetişmiş, İngiltere Milli Takımı’nda forma giyen ve henüz 26 yaşında olmasına rağmen önemli bir kariyere sahip bir oyuncu.

Alexander-Arnold, Transfermarkt verilerine göre 75 milyon euro piyasa değerine sahip ve bu, onu en değerli bek oyuncularından biri yapıyor.



Bu sezon Liverpool formasıyla 16 maça çıkan İngiliz savunmacı, 4 asistle takımına katkıda bulundu.

