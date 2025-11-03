Alexander-Arnold'dan duygusal sözler: "Kimse Liverpool sevgimi benden alamaz"

Trent Alexander-Arnold, geçtiğimiz sezonun sonunda Liverpool ile olan sözleşmesini uzatmamış ve 10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu.

Bu durum İngiliz ekibinin taraftarlarının tepkisini çekmiş ve geçtiğimiz sezon Anfield'da oynanan Liverpool-Arsenal maçında Arnold'ın protesto edilmesiyle sonuçlanmıştı.

Yarın oynanacak Liverpool-Real Madrid maçı ile birlikte eski evine geri dönecek olan 27 yaşındaki oyuncu, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.



"LIVERPOOL'A KARŞI OLAN DUYGULARIM ASLA DEĞİŞMEYECEK"



Liverpool taraftarlarının kendisine karşı göstereceği reaksiyonun yetiştiği kulübe karşı olan duygularını değiştirmeyeceğini söyleyen Arnold, "Taraftarlar ne yaparsa yapsın, kulübümü her zaman seveceğim ve destekleyeceğim. Ne olursa olsun Liverpool'a karşı olan duygularım değişmeyecek. Orada hayat boyu unutamayacağım tecrübeler yaşadım ve bunlar hep benimle kalacak." ifadelerini kullandı.

