Alexander-Arnold'dan duygusal sözler: "Kimse Liverpool sevgimi benden alamaz"
Real Madrid oyuncusu Alexander-Arnold, Liverpool maçı öncesinde açıklamalarda bulundu
Trent Alexander-Arnold, geçtiğimiz sezonun sonunda Liverpool ile olan sözleşmesini uzatmamış ve 10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu.
Bu durum İngiliz ekibinin taraftarlarının tepkisini çekmiş ve geçtiğimiz sezon Anfield'da oynanan Liverpool-Arsenal maçında Arnold'ın protesto edilmesiyle sonuçlanmıştı.
Yarın oynanacak Liverpool-Real Madrid maçı ile birlikte eski evine geri dönecek olan 27 yaşındaki oyuncu, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.
"LIVERPOOL'A KARŞI OLAN DUYGULARIM ASLA DEĞİŞMEYECEK"
Liverpool taraftarlarının kendisine karşı göstereceği reaksiyonun yetiştiği kulübe karşı olan duygularını değiştirmeyeceğini söyleyen Arnold, "Taraftarlar ne yaparsa yapsın, kulübümü her zaman seveceğim ve destekleyeceğim. Ne olursa olsun Liverpool'a karşı olan duygularım değişmeyecek. Orada hayat boyu unutamayacağım tecrübeler yaşadım ve bunlar hep benimle kalacak." ifadelerini kullandı.
"ZOR BİR MAÇ OLACAK"
Liverpool'un son dönemdeki kötü performansına rağmen tehlikeli bir rakip olduğunu belirten İngiliz oyuncu, "Zor bir maç olacak. Atmosfer karşılaşmanın zorluğunu daha da arttıracak. Ama gün sonunda futbol oynayacağız. İstediği sonuçları alamamış olsalar da onlar çok iyi bir takım. Kimse bu maçın kolay geçeceğini düşünemez." diyerek konuşmasına son verdi.
MAÇ SAAT 23.00'TE OYNANACAK
Liverpool ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek olan mücadele yarın, 4 Kasım Salı günü saat 23.00'te yapılacak.
