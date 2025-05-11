Alexander Sörloth, La Liga'yı sallıyor: Tarihin en erken hat-trick'ini yaptı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Atletico Madrid, konuk ettiği Real Sociedad'ı Alexander Sörloth'un ilk 30 dakikadaki golleriyle 4-0 mağlup ederken ilk 11 dakikada 3 gol atan Norveçli golcü, La Liga tarihinin en erken "hat-trick"ini yaptı.



Ligin 35. haftasında, Madrid ekibinin konuk ettiği Real Sociedad'ı 4-0 yendiği maçtaki goller 7, 10, 11 ve 30. dakikalarda Norveçli golcü Sörloth'tan geldi.



Atletico Madrid ekibinin 29 yaşındaki Norveçli golcüsü, maçın ilk 11 dakikasında hat-trick yaparken bu goller, 7 ile 11. dakikalar arasında 4 dakika içinde geldi.



La Liga tarihinin en erken hat-trick'ini maçın ilk 11 dakikasında yapan Sörloth, 4. golünü ise 30. dakikada attı.



Ligde Barcelona ve Real Madrid'in ardından 3. sırada yer alan Atletico Madrid, bu galibiyetle puanını 70'e çıkarırken Real Sociedad ise 43 puanda kaldı.