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Alexander Sörloth, Villarreal'e transfer oldu

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Villarreal, Norveçli santrfor Alexander Sörloth'u transfer etti.

Alexander Sörloth, Villarreal'e transfer oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, Sörloth'a ödenecek bonservis bedeli konusunda Almanya temsilcisi Leipzig ile anlaşmaya varıldığı ve Norveçli golcüyle 5 sezonluk kontrat imzalandığı belirtildi.

İspanyol basınına göre, Villarreal, 27 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Leipzig'e 10 milyon avro ödeyecek.

Alexander Sörloth, Villarreal'e transfer oldu - 1

Trabzonspor'da 2019-2020 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve 49 maçta 33 gol, 11 asistlik performans sergileyen Sörloth, Norveç Milli Takımı'nda ise 49 karşılaşmada 16 kez ağları sarstı.

Sörloth, geçen sezon kiralık olarak 'nın Real Sociedad takımında oynamıştı.

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