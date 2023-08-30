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Alfredo Morelos kimdir? Fenerbahçe ile adı anılan Alfredo Morelos kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan isimlerden Alfredo Morelos, sosyal medyada futbolseverler tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. HJK Helsinki ve Rangers gibi ekiplerde forma giyen Alfredo Morelos'un kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki, Alfredo Morelos kimdir? Fenerbahçe ile adı anılan Alfredo Morelos kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Alfredo Morelos kimdir? Fenerbahçe ile adı anılan Alfredo Morelos kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?

Alfredo Morelos, 21 Haziran 1996 doğumlu forvet pozisyonunda görev yapan Kolombiyalı millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2014 yılında Independiente Medellin kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla HJK ve Rangers kulüplerinde oynadı.

Morelos, 'de forma giyen Ryan Kent ile birlikte Rangers'ta forma giymişti.

İskoç ekibinde 2017-2023 yılları arasında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 269 maçta 124 gol, 58 asistlik performans sergiledi.

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