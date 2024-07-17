Ali Çamdalı: Karakterli bir takım yaratmaya çalışıyoruz

Kayseri'de bulunan bin 850 metre yükseklikteki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz sezonunda futbol kulüplerini ağırlamaya başladı.

Bu kapsamda Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Erciyes'te sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı takımın bugün yapılan idmanında Teknik Direktör Ali Çamdalı, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Ali Çamdalı, "Aslında zor bir dönemde görevi üstlendik. Ama alnımızın akıyla çıkmak bize nasip oldu. Geride kaldı. Zor bir periyottu. Genel anlamda baktığımızda ,aslında sezon olarak zor bir sezondu bizim için. Önemli olan lige tutunmaktı. Bunu başardık. Tek temennimiz geçen sezon ve ondan önceki yıllardan biraz ders çıkarmak. Daha sağlam, daha organize olmak. Sanki bu sezon biraz daha bir pozitif yol aldık gibi görünüyor. Hem transferlerle olsun, biraz daha erken hamle yapma şanslarımız oldu. Hem takım ve oyuncu grubunu erken vakitte yakalamak bizim için bir avantaj olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hem burada Kayseri kampını, buradan sonra da Slovenya kampı umarım bizim için iyi geçer. Burada tamamen fiziksel anlamda bir yüklenme periyodu vardı. Slovenya'da da tamamen hazırlık maçlarına odaklanıp, amacımız oradaki oyunumuzu oturtmak. Umarım orayı da güzel kapatarak Konya'ya dönüp iyi bir sezona başlarız" ifadelerini kullandı.



'TRANSFERLERİ TAMAMLADIK DERSEK ÇOK DOĞRU OLMAZ'



Transfer sürecine değinen Çamdalı, "Transferleri tamamladık dersek çok doğru olmaz. Sonuçta bu sadece istemekle olmuyor. Bir bütçe planlaması var. Bir organizasyon işi bu. Ön bölgede forvet pozisyonunda sanki hala bir ihtiyacımız var gibi görünüyor. Ama dediğim gibi şu an elimizdeki kadroyla en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Oraya bir takviye yapabilirsek zorlayacağız ama her şey sadece transferlerle olmuyor. Bir oyuncu geldiğinde direkt katkı sağlayacağı anlamına da gelmiyor. Ama dikkat ettiğimiz unsurlar da var. Karakterli bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Yaptığımız transferde de en önceliğimiz aslında bunlar. Umarım oraya da istediğimiz bir katkıyı yaparsak sezona başlarız" diye konuştu.



'DERDİMİZ TEKRAR İÇ SAHA KONYASPOR'UNU YARATMAK'



Konyaspor taraftarının desteğini fazlasıyla gösterdiğini belirten Çamdalı, şöyle konuştu:



"Onlara çok şey söylemeye gerek yok. Onlar bizim için çok değerli. Son periyotta da ben devraldığımda o desteği bize fazlasıyla gösterdiler. Özellikle iç saha maçlarında bize bunu yaşattılar. Derdimiz aslında tekrar o iç saha Konyaspor'unu yaratmak. Çünkü onlarla birlikte biz güçlüyüz. Onların desteğiyle iyi bir iç saha Konyaspor'u yaratıp tekrar zor bir deplasman haline gelmek istiyoruz. Umarım bunu başarırız."