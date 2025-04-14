Ali Efe Güneş kimdir, kaç yaşında? (Milli sporcu Ali Efe Güneş'in hayatı)
Sosyal medyadaki iddialar ardından milli sporcu Ali Efe Güneş'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Ali Efe Güneş kimdir, kaç yaşında?
Milli sporcu Ali Efe Güneş, 6 Nisan 2005 doğumlu Türk artistik buz patencisidir. Ankara'da doğup büyüyen Güneş, bireysel ve serbest stil kategorilerinde yarışmaktadır.
2022 yılında düzenlenen 15. Europa Cup Skate Helena'da ve 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası'nda Genç Erkekler kategorisinde birincilik elde etmiştir .
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