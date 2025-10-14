Ali Koç "14 milyon euro kar ettik" demişti: İtalyanlar harekete geçti
İtalyan devi Juventus, devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Milan Skriniar, İtalyan devi Juventus'un transfer listesine girdi.
İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport, Torino ekibinin devre arasında Skriniar'ı kadrosuna katmak istediğini yazdı.
STOPERLERİ SAKATLANMIŞTI
Juventus'ta sakatlanarak devre arasına kadar formasından uzak kalması beklenen Bremer'in yerine stoper arayışı başlamıştı.
Juventus, Bremer'in geçireceği ameliyata bağlı olarak transfer temaslarını hızlandıracak.
Transferin gerçekleşmesi halinde Skriniar ile Kenan Yıldız takım arkadaşı olabilir.
KOÇ PERDE ARKASINI ANLATMIŞTI
Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, “Milan Skriniar'ı Haziran gibi alsaydık 20 milyon euroya gelecekti. Şimdi 6 milyon euroya aldık." demişti.
Koç, transferinin geç bitmesiyle 14 milyon euro kar ettiklerini ifade etmişti.
- Etiketler :
- Spor
- Transfer
- Spor&Skor