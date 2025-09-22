Ali Koç dönemi 7 yıl sürdü: 114 transfer, 9 teknik direktör, yalnızca 1 kupa!

Erwin Koeman, Zeki Murat Göle ve Tahir Karapınar da geçici olarak bu görevi üstlendi.

8 sezon süren Ali Koç döneminde Fenerbahçe'de 9 teknik direktör görev yaptı. Cocu'nun ardından Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira, 2 dönem İsmail Kartal, Jorge Jesus, Jose Mourinho ve son olarak da Domenico Tedesco sarı lacivertlilerin başına geçti.

Fenerbahçe 'de büyük heyecanla başlayan Ali Koç dönemi 7 yıl sürdü. Koç, 3 Haziran 2018'deki tarihi kongrede 20 yıllık Aziz Yıldırım devrine son vererek göreve başladı. Futbolda şampiyonluk özleminin 4 yıla çıktığı süreçte yeni bir vizyon vaadiyle görevi devraldı. Sportif direktörlüğe Damien Comolli, teknik direktörlük görevine Philip Cocu getirildi. Fenerbahçe 2018-19 sezonunda 16 transfer yaptı. Kulübe uzun yıllar hizmet eden ve büyük beğeni toplayan Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra İslam Slimani, Michael Frey, Yassine Benzia gibi isimler de takıma katıldı. Ali Koç döneminde Fenerbahçe sezon başına yaklaşık 14 transfer yaptı. Birçoğu tartışma yaratsa da Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Yusuf Akçiçek, Vedat Muriqi, Kİm Min Jae ve Eljif Elmas gibi önemli isimlerin satışından kulüp 130 milyon euronun üzerinde para kazandı. ALİ KOÇ DÖNEMİ FENERBAHÇE'NİN EN PAHALI SATIŞLARI FERDİ KADIOĞLU 30 MİLYON EURO

Ali Koç döneminde Fenerbahçe tek kupa sevincini 2023'te Türkiye Kupası'nı kazanarak yaşadı. Sarı lacivertliler Süper Lig'deyse sırasıyla 6., 7., 3. ve 4 kez de 2. olurken Galatasaray'la arasındaki şampiyonluk sayısı farkı 6'ya yükseldi.



Basketboldaysa Fenerbahçe 3 kez avrupanın en büyüğü oldu. Kadınlarda 2023 ve 2024'te üst üste 2 kez Euroleague'i kazanan sarı lacivertliler erkeklerde de son Euroleague şampiyonu oldu. Fenerbahçe voleyboldaysa avrupa kupası sevinci yaşayamadı. Türkiye'de Kadınlarda 6, erkeklerde 4 şampiyonluk yaşadı.



Fenerbahçe Ali Koç döneminde olimpiyat oyunlarına da rekor sayıda sporcu gönderdi.

SEÇİM KARARI ALMAK ZORUNDA KALDI

Amatör branşlarda sayısız kupa kazanılsa da futbolda şampiyonluk özleminin bir türlü giderilememesi ile Ali Koç yaz aylarında seçim kararı almak zorunda kaldı.

7 yıl 108 gün oturduğu başkanlık koltuğunu olağanüstü seçimle Sadettin Saran'a devretti.

