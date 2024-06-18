Ali Koç: Fenerbahçe çağı başlıyor demiştik, bizden haber bekleyin

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz tesislerinde geleneksel bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"Milli Takım bugün çok önemli bir maça çıkıyor. Millet olarak maça çıkıyoruz. İnşallah 3 puanı alacağız ve arkasından bir sonraki tura geçeriz. Bunu yapacak kadro ve kalitemiz var. Biraz da şans olursa, bence yolumuz açık. Allah onlara şans versin. İnşallah bu akşam ikinci bir bayramı hep birlikte kutlarız.

"FENERBAHÇE'Yİ DİLLERİNDEN DÜŞÜRMEZLER"

Fenerbahçe'nin büyüklüğü ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Büyüklerimiz güzel ifade etmişler ama son 2-3 haftada bunu yaşayıp gördük. Ne gördük? Fenerbahçe bir hoca getirir, günlerce o konuşulur. Kimse şampiyonluk konuşmaz. Fenerbahçe seçime girer, siyasi seçimlerden daha fazla konuşulur. İki başkan adayı televizyona çıkar, görülmemiş reytinge ulaşılır. Fenerbahçe, böyle büyük bir camia. Ligler biter, kulüpler, yöneticiler işlerine bakarlar, yeni sezon planlanmasına bakarlar. Sakin bir döneme girmiş oluruz ama bir rakibimiz var ki patolojik vaka başkanı, örgüt kırıntısı hocası, her konuştuklarında Fenerbahçe'yi dillerinden düşürmezler."

"ENERJİMİZİ BU KULÜBÜ MÜDAFAA ETMEYE HARCAYALIM"

Her konuşmada bizden bahsediyorlar. Fenerbahçe'nin büyüklüğü, böyle bir büyüklük. Bunun kıymetini camia olarak bilmiyoruz. Birbirimize harcayacağımızı enerjiyi, bu büyük kulübü müdafaa etmeye, haklarını korumaya harcayalım. Bütün enerjimizi, başkalarını ittire ittire şampiyon yapan sistemin çökmesine harcayalım. En küçük tökezlemede hocaya, futbolcumuza enerjimize yöneltmeyelim. İnşallah bu sene enerjimizi Fenerbahçe'mizin şampiyonluğuna odaklarız."

"TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZI YAPIYORUZ"

Hocamız 2-3 güne geliyor. Gittiğinden beri çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Gazetede çıkan haberlere itibar etmeyin. Hiçbir şeye itibar etmeyin, bizden haber bekleyin. Transfer piyasası hareketli bile değil. EURO 2024 bitecek, pazar öyle hareketlenecek. Fenerbahçe çağı başlıyor demiştik. Biz sakin ve dingin bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizden haber bekleyin, inanmaya devam edin."