Ali Koç, Fenerbahçe'deki seçim için adaylık kararını verdi

Fenerbahçe 'de camia, haziran ayında yapılacak olan seçime hazırlanıyor.

Daha önce Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın adaylıklarını açıkladığı seçim öncesi önceki başkan Ali Koç 'un kararı merak ediliyordu.

Milliyet'in haberine göre Ali Koç, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde aday olmayacak ve herhangi bir adayı desteklemeyecek.

“ADAY OLMAYACAĞIM”

Haberin devamında Koç'un yakın çevresine "Aday olmayacağım. Ayrıca kimseyi de desteklemiyorum. Fenerbahçe’nin geleceği için kimi destekliyorsanız ona oy atın. Benim bir tercihim yok." dediği iddia edildi.