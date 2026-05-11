Ali Koç, Fenerbahçe'deki seçim için adaylık kararını verdi
11.05.2026 09:47
Ali Koç.
Fenerbahçe'nin önceki başkanı Ali Koç, haziran ayında yapılacak seçimle ilgili konuştu.
Fenerbahçe'de camia, haziran ayında yapılacak olan seçime hazırlanıyor.
Daha önce Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın adaylıklarını açıkladığı seçim öncesi önceki başkan Ali Koç'un kararı merak ediliyordu.
Milliyet'in haberine göre Ali Koç, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde aday olmayacak ve herhangi bir adayı desteklemeyecek.
“ADAY OLMAYACAĞIM”
Haberin devamında Koç'un yakın çevresine "Aday olmayacağım. Ayrıca kimseyi de desteklemiyorum. Fenerbahçe’nin geleceği için kimi destekliyorsanız ona oy atın. Benim bir tercihim yok." dediği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin önceki başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz yaz gerçekleştirilen seçimden görüntüsü.
“SEÇİM GÜNÜ OYUMU KULLANACAĞIM”
Ali Koç'un ayrıca "Tek düşüncem Fenerbahçe’nin daha güzel günler yaşaması. Bu yüzden de kimseyi desteklemeyeceğim. Herkes gibi seçim günü gidip oyumu kullanacağım." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin önceki başkanı Ali Koç; geçtiğimiz seçimde 12 bin 68 oy alırken, mevcut başkan Sadettin Saran 12 bin 325 oyla kazanmıştı.