Ali Koç, Hull City'ye uğurlu geldi. 8 hafta sonra 3 puan
22.11.2026 19:26
Son Güncelleme: 22.11.2026 19:45
Uzatmada atılan gollerle gelen 3 puan Hull City futbolcularını da tribünleri de coşturdu.
Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un da izlediği maçta tek kale oynayan Brighton'ın 89'da 10 kişi kalmasından sonra Hull City 2 gol birden buldu. Ferdi Kadıoğlu da 79'dan sonra Brighton forması giydi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Brighton & Hove Albion'ı uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
MKM Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 90+2 ve 90+5. dakikalarda Oli McBurnie kaydetti.
Maç boyunca topa %71 oranında sahip olan ve 15 şut çeken Brighton, Hull City kalecisi Konstantinos Colakis'i aşamadı.
Konuk ekipte Joao Costinha, 89. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Eksik rakibi karşısında baskısını artıran Hull City, uzatma anlarında sahneye çıkan Oli McBurnie'nin üst üste golleriyle sahadan üç puanla ayrıldı.
Fenerbahçe'de birlikte görev yapan Acun Ilıcalı ve Ali Koç karşılaşmayı büyük bir heyecanla izlediler.
Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, 79. dakikada Diego Gomez'in yerine oyuna dahil oldu. Bu sonuçla zirve yarışındaki Brighton ağır bir yara alırken, sekiz maçlık galibiyet hasretine son veren Hull City puanını 14'e yükseltti.
Karşılaşmayı Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç da Acun Ilıcalı ile birlikte izledi.