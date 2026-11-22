Brighton'da Ferdi Kadıoğlu, 79. dakikada Diego Gomez'in yerine oyuna dahil oldu. Bu sonuçla zirve yarışındaki Brighton ağır bir yara alırken, sekiz maçlık galibiyet hasretine son veren Hull City puanını 14'e yükseltti.

Karşılaşmayı Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç da Acun Ilıcalı ile birlikte izledi.