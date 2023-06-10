Ali Koç ilk kupasına yakın: Fenerbahçe 9 yıllık hasretini bitirmek için sahaya çıkacak

FİNALDE İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR



Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, ilk kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak.



Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan karşılaşmaları sarı-lacivertliler kazanmayı başardı.



FENERBAHÇE, NAMAĞLUP GELDİ



Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finaline namağlup geldi.



Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, 3 kulvarda zirve mücadelesine tutunmaya çalıştı.



Söz konusu süreçte lig ve Avrupa'da istediğini elde edemeyen Fenerbahçe, kupada ise finale kalmayı başardı. Turnuvaya 5. turdan katılan sarı-lacivertliler, sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u geçerek yarı finale geldi.



Yarı finalde 2 maç üzerinden Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda berabere kalırken evinde kazanmayı bilerek adını finale yazdırdı.



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