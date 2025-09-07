Ali Koç, Jose Mourinho ile ayrılığın sebebini "Acı" diyerek duyurdu: "İlk kez açıklıyorum"

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı.



Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç kadın kongre üyeleriyle bir araya geldi ve Portekizli çalıştırıcıyla yolların neden ayrıldığını açıkladı.



"ACI BİR AYRILIK"



"İlk kez burada açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk."