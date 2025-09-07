Ali Koç, Jose Mourinho ile ayrılığın sebebini "Acı" diyerek duyurdu: "İlk kez açıklıyorum"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ile ayrılık sebebini ilk kez açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı.
Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç kadın kongre üyeleriyle bir araya geldi ve Portekizli çalıştırıcıyla yolların neden ayrıldığını açıkladı.
"ACI BİR AYRILIK"
"İlk kez burada açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk."
"KABUL EDİLEMEZ"
"99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi."
"ÇOĞU MAÇTA EZİP GEÇMELİYİZ"
"Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa’da iş yapar ama Türkiye’de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor."
