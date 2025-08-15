NTV.COM.TR

Ali Koç, "Mourinho onu çok beğeniyor" diyerek Kerem Aktürkoğlu teklifini açıkladı

Ali Koç, "Mourinho onu çok beğeniyor" diyerek Kerem Aktürkoğlu transferi hakkında ilk kez konuştu.

Ali Koç, "Mourinho onu çok beğeniyor" diyerek Kerem Aktürkoğlu teklifini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'na yaptıkları teklifi duyurdu. 

Aktürkoğlu için Benfica'ya yeni teklif yaptıklarını aktaran Ali Koç, "Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nu çok beğeniyor." dedi.

"Benfica'ya hatırı sayılır teklif de yaptık." diyen Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şartlıydı teklif. Feyenoord maçına gelmesi, ligin ilk maçına gelmesi gibi. Benfica'ya karşı oynatmama taahhüdünü de verdik, 'İsterseniz sözleşmeye de yazalım' dedik. Onlar sözleşmeye yazmaktansa 5 dakika oyuna sokarak bunu sağladılar fakat geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğimiz teklifin geçerli olmadığını ilettik. Yeni bir teklif verdik, haber bekliyoruz."

Ali Koç, "Mourinho onu çok beğeniyor" diyerek Kerem Aktürkoğlu teklifini açıkladı - 1
Skriniar transferinin perde arkası

Skriniar transferinin perde arkası

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...