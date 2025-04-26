Ali Koç resmen açıkladı: "Gerekirse başka stadyumda oynayacağız"

Trendyol Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.



Sarı - lacivertlilerin başkanı Ali Koç, kürsüye gelerek açıklamalarda bulundu. Stadyum inşaatıyla ilgili konuşan Koç, planlamayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.



Ali Koç'un sözleri şu şekilde:



"Önümüzdeki mayıs sonu (2026) başlayacağız yeni stadyuma. Gerekirse sezonun ilk yarısını başka bir stadyumda oynayacağız. Hamdi Bey, 4 ay diyor, ben 6 ay diyorum. Ne olur olmaz. Böyle bir şeye sahip olmak için bu fedakarlığı yapmak zorundayız."



HAMDİ AKIN PROJEYİ ANLATTI



Toplantıda konuşan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hamdi Akın, yapılması planlanan stat projesiyle ilgili bilgiler verdi.



Ülker Stadı'na 16 bin 160 seyirci kapasitesi ilavesi yapılacağını söyleyen Akın, şöyle konuştu:



"Stadımızın toplam kapasitesi 64 bin 160'a çıkacak. 2026 yılının nisan ayında başlamayı düşünüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden tüm izinleri almamız gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Bey sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi. Nisan ayında başlayacağız, 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1,5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek."