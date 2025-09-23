NTV.COM.TR

Ali Koç, Samandıra'ya gitti: Takıma veda konuşması

Ali Koç, Samandıra'ya giderek takıma veda konuşması yaptı.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığı Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç, Samandıra'ya gitti. 

Fenerbahçe'nin eski başkanı Koç, tesislerde takıma veda konuşması yaptı.

Eski başkan; futbolcular, teknik ekip ve personelle görüşerek sarı-lacivertlilere veda etti.

"BAŞKANIMIZIN ETRAFINDA KENETLENME ZAMANI"

Fenerbahçe'nin önceki başkanı Koç, seçim günü yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamıza hayırlı uğurlu olsun. bir kez daha fenerbahçe demokrasi şölenini… bir kez daha Fenerbahçe seçim yaparsa nasıl yapacağını gösterdik. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun diyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz, artık düşmanları içerde değil dışarda aramanın zamanı ve başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı. Sağ olun, var olun."

