Ali Koç, Skriniar transferinin perde arkasını anlattı: 14 milyon euro fark!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Koç, “Milan Skriniar'ı Haziran gibi alsaydık 20 milyon euroya gelecekti. Şimdi 6 milyon euroya aldık." dedi.

"Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve önümüzdeki günlerde takımımıza kazandıracağımız transferler; sportif akıl, karakter, takım ruhu ve ekonomik denge temelinde yapılmaktadır." diyen Koç transfer yapacakları bölgeleri de açıkladı.

3 BÖLGEYE TAKVİYE



"Koç, İki kanat ve bir orta saha oyuncusu ile görüşüyoruz. Bu transferleri bitirip ardından bize sunulan fırsatları değerlendirmeye başlayacağız." dedi.



Koç sözlerini şöyle sürdürdü:



“Mali bağımsızlığa giden yoldaki en büyük engel olan Bankalar Birliği anlaşmasını geride bırakma yönünde büyük aşama kat ettik. Çok yakın zamanda bu da geride kalacak.

Gemiyi yüzdürdük, finansal borçları erittik. Bunu yaparken akıntı, fırtına ve rüzgar bize karşıydı.”