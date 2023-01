Ali Koç taraftardan özür diledi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de Kulüp Başkanı Ali Koç, yenilgi nedeniyle taraftardan özür diledi.



Ülker Stadı'ndaki maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Ali Koç, beklenmedik bir mağlubiyet olduğunu belirterek, "Herkes motiveydi, tribünlerin de ne kadar motive olduğunu görüyorsunuz. Öncelikle taraftarımızdan özür dileriz. Çünkü onların da beklentileri farklıydı, olmadı. Futbolun içinde bunlar var." dedi.



"BİZE YAKIŞAN BİR OYUN OYNAMADIK"



Sezona çok çok iyi başladıklarını ancak son 4 haftada düşüşe geçtiklerini kaydeden Koç, şöyle devam etti:



"Yine de toparlayacak kişiler aynı kişiler. 3 puandan öteye bir şey değil. Biz burada bu skora alışık değiliz doğal olarak. Yani yenildiğimiz zamanlar da böyle skorlar yoktu. Ama şunu da hatırlatayım; bizim Galatasaray'a en ağır mağlubiyetleri tattırdığımız sezonlarda 4-0'lar, 6-0'lar, şampiyon olamıyorduk. O açıdan bakarsak, ben taraftarımızdan özür dilerken aynı zamanda umutlarını kaybetmemelerini, birlik beraberlikten kopmamalarını, daha çok çok uzun bir yol olduğunu hatırlatmak istiyorum.

Oynadığımız futbol iyi futbol değildi kısacası. Bize yakışan bir futbol da değildi. Alışık olduğumuz Fenerbahçe futbolu değildi ama futbolun içinde bunlar var. Derbi mağlubiyeti olması açısından tabii daha fazla etkisi olabiliyor, oldu da. Ama ben burada taraftara şunu söylemek istiyorum; sezon sonuna daha çok var. İnşallah sezon sonunda biz şampiyon olacağız. Böyle sezonlar içinde böyle inişli çıkışlı zamanlar olabilir. Biz böyle bir dönemden geçiyoruz. Tabii ki bize yakışan bir durum değil ama geçiyoruz. Başkaları da bazı takımlar da inişli çıkışlı bir döneme girebilir.

Nasıl birkaç haftaya ne kadar Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük favorisi dedirten futbolcular ve hoca, bu teknik ekipse, bu takımsa, bugün buraya geldiğimiz nokta itibarıyla umutlarımızı bir nebze olsun olumsuz etkileyen yine aynı hoca, aynı takım. Dolayısıyla yeni bir sayfa açılacaktır. Eski günlerimize dönüp kaldığımız yerden devam edeceğiz."



"EVET BİR DÜŞÜŞ VAR AMA HER DÜŞÜŞÜN BİR ÇIKIŞI VARDIR"



Ali Koç, Dünya Kupası arası sonrası takımdaki performans düşüşüyle ilgili bir soruya karşılık, "Teknik konuları hocaya sorun, hoca da uzun uzun açıklamalar yaptı. Sevabı günahıyla her şeyden başkan sorumludur. Evet bir düşüş var. Ama her düşüşün bir çıkışı da vardır. Önemli bir 3 puan kaybettik burada. Ama dünyanın sonu değil. Rakibimize göre, sezonun bütününe baktığınız zaman, sadece bugünkü rakibimize değil genel şampiyon rakiplerimize, istatistiki de baktığınız zaman, yine rakamlar, oyun şekli, şemali, güzelliği, ezici galibiyetler hep bizden yana oldu. Biz bunları yaşadık. Ama sonuçta 4-0 da kazansanız, 2-1 de kazansanız 3 puan alıyorsunuz. Ben bir kez daha taraftardan özür diliyorum ama rahat olsunlar. Nasıl bu noktaya kadar biz getirdiysek, bu noktadan sonrası da, aynı kadro aynı hocayla düzlüğe çıkacaktır. İçleri rahat olsun." diye konuştu.



Düşüşle ilgili teknik direktörle konuşup konuşmadığı sorusu üzerine, "Teknik konuları hocayla konuşmanız lazım. Ben genel bir portre çiziyorum burada." diyen Koç, futbolcuların transfer haberlerinden etkilenip etkilenmediği sorusuna karşılık, şu yanıtı verdi:



"Artık 5 sezondur bizim nasıl transfer yaptığımızı biliyorsunuz. Bizim transferle, gelişle, gidişle ilgili bir yoğurt yiyişimiz var. Bize bir sürü isim yakıştırdılar. Çoğunluğuyla ilgilenmiyoruz. Belki 1-2 tanedir, mecbur kaldığımız için 5 sezonda. Ben transfer haberleriyle, spekülasyonlarıyla, dedikodularıyla bizim performansımızın düşüşünün bir paralellik arz ettiğini sanmıyorum."



"4 PUAN FARK NEDİR, 19 HAFTA VAR DAHA"



Maçta Altay Bayındır'ın protesto edilmesiyle ilgili, "Bu konularla ilgili bu gece herhangi bir yorumda bulunmayacağım." diyen Ali Koç, takımın şampiyon olacağına inanıp inanmadığı sorusuna karşılık, şunları dile getirdi:



"Zaten baştaki mesajım da böyleydi. 4 puan fark nedir, 19 hafta var daha. Ve unutmayın, burada ne zaferler, galibiyetler alındı, şampiyonluk gelmedi. Dolayısıyla göreceğiz, daha köprünün altından çok su akacaktır. İyi günde konuşmak kolay, kötü günde de konuşmak lazım. Ben takıma, hocama güveniyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir atmosferle başlattılar ama bugün bir başarısızlık vardı bizde. Ama dediğim gibi, eski günlere dönmek yine bizim elimizde. 1-2 hafta içinde inanıyorum ki alıştığımız, beğendiğimiz, methiyeler düzdüğümüz Fenerbahçe geri gelecektir."



"DÜNYANIN SONU DEĞİL"



Ali Koç, Fenerbahçe'nin önemli ve derbi maçlarda daha az etkili oynadığı yönündeki eleştiriye katılıp katılmadığı sorusunu da "Türkiye'deki derbiler üzerinde bakarsanız bu sene öyle gözüküyor ama unutmayın ki Avrupa maçlarında derbi seviyesinde ve kuvvetinde maçlarda da muhteşem top oynamıştık. Dolayısıyla çok fazla üstünde durmamak lazım. Önemli bir rakibimize karşı önemli bir 3 puan kaybettik. Ama dünyanın sonu değil. Ben takımımıza güveniyorum. Taraftarımızdan da inanmaya, güvenmeye devam etmelerini özellikle rica ediyorum. Onları mutlu yollayamadığımız için de özür diliyoruz." sözleriyle yanıtladı.