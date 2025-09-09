Ali Koç, Tedesco tercihinin nedenini ve hedefini açıkladı: "Çift taraflı fırsat olacak | Avrupa Ligi finalini istiyoruz!"

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktör belirsizliği Domenico Tedesco ile son buldu.



Sarı-lacivertliler, İtalyan çalıştırıcı ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.



Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç; Jose Mourinho'nun ayrılığı, Domenico Tedesco tercihi, kadro yapısı ve sezon hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe Futbol Akademisi proje tanıtımında konuşan Koç'un sözleri şu şekilde:



"BU KARARI ALMAK ZORUNDAYDIK"



"Yeni sezonda hocamız Jose Mourinho ile planlarımız devam etmekti. Toplantılarda geçen sezonun muhasebesini yaptık. Bize göre...Yani biz kimiz de Jose Mourinho ile futbol konuşacağız! Şampiyon olunması için neler değişmesi gerektiğini ve Fenerbahçe'nin tarihsel futbol DNA'sını ve taraftarların oyun olarak ne beklediğini anlattık. Değerlendirme sonrası mali gücümüzün buna imkan sağlaması nedeniyle transferlerde çıtayı yükselttik. Limitler içerisinde de olmak lazım. Transferler gelmesine rağmen oynanan oyun bizi mutlu etmedi. Bu yüzden seçim öncesi risk olmasına rağmen Jose Mourinho ile yolları ayırdık. Şampiyonluk için böyle bir karar almak durumundaydık."

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Benfica maçında oyuncularına uyarılarda bulunuyor.

"TEDESCO TERCİHİNİN NEDENİ..."



"Fenerbahçe'nin hücuma dayalı coşkulu futbol geleneğine en uygun hocayı seçmek istedik. Kolay olmadı, bu dönemde alternatifler de sınırlı... Ortak bir futbol aklı ve değerlendirmeler ile Tedesco'yu göreve getirmeye arar verdik. Popülizmle değil, verilerle Domenico Tedesco’yu belirledik. Bu çift taraflı fırsat olacak. Domenico Tedesco ile şampiyon olacağımıza inancımız tamdır."

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Tedesco, Belçika Milli Takımı'nın başında kameraya bakıyor.

"ÜÇ AY ÖNCE HAYAL EDEMEYECEĞİMİZ KADRO"



"Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için 4 yıllık bir yatırımın altına imza attı. Allah razı olsun! Kendini alkışlama, biz alkışlarız! Fenerbahçe'de 19 maç oynayan Yusuf Akçiçek'i Suudi Arabistan'a sattık. İçimiz parçalandı. Üç ay önce hayal edemeyeceğimiz kadroyu oluşturdu."



"FENERBAHÇE MENFAATLERİ ÇOK ÖNEMLİDİR"



"Olaylara seçim odaklı bakmadık. Böyle baksak, Bankalar Birliği'ni bile farklı planlıyor olabilirdik. Cebimizde 160 Milyon €'luk garanti sponsorluk anlaşması var. Bunu kırdırıp, borçları kapatabilirdik. Ancak 2014'te yapılan hatayı yapamadık. Gelirler, bundan sonraki yönetimlerin kullanmayı hak ettiği kaynaklardır. Seçim için değil, Fenerbahçe için çalışıyoruz. Bakarsanız belki 15 gün sonra biz burada değiliz ama biz bu tohumları attık. Bizden sonra birileri gelecekse, onlara destek olup bu projeleri hayata geçirmeliyiz. Fenerbahçe'nin menfaatleri çok önemlidir."



"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ..."



"Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda Avrupa Ligi Finali oynamak en büyük hedefimiz."