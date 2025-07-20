Ali Koç uçakları peş peşe indirecek: Skriniar ve Asensio tamam, "Hazırım" diyen Hakan için operasyonu bizzat yönetiyor

Fenerbahçe transferde hareketli günler geçiriyor. Transferlerin bonservis ve maaş ayrıntıları ortaya çıktı.



Başkan Ali Koç'un bizzat içinde bulunduğu bir operasyonda ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atmak isteyen Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu ile temas kurdu.

"HAZIRIM" MESAJI



A Milli Takım Kaptanı ise Fenerbahçe başkanına Inter'den bonservisini almaları halinde Fenerbahçe'de oynamaya hazır olduğunu bildirdi.



İtalyan basını; Fenerbahçe'nin Inter'e 20 milyon euroluk bir teklif sunduğunu yazdı. Habere göre Inter, teklifin 25 milyon euroya yükselmesi halinde Hakan'ın ayrılışına onay verecek.

Mourinho'nun Hakan Çalhanoğlu'na kaptanlık teklifinde bulunulmasını istediği de iddia edildi.

İKİ İSİM TAMAM!



Öte yandan sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile de iki oyuncunun transferi konusunda anlaştı.



Geçtiğimiz sezon kiralık olarak çubuklu formayı giyen Milan Skriniar'ın yanı sıra Marco Asensio da hafta içinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçecek.