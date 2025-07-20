Ali Koç uçakları peş peşe indirecek: Skriniar ve Asensio tamam, "Hazırım" diyen Hakan için operasyonu bizzat yönetiyor
Fenerbahçe transferde gaza bastı. Inter'den Hakan Çalhanoğlu ile görüşen sarı-lacivertliler, Skriniar ve Asensio ile de anlaşma noktasına geldi.
Fenerbahçe transferde hareketli günler geçiriyor. Transferlerin bonservis ve maaş ayrıntıları ortaya çıktı.
Başkan Ali Koç'un bizzat içinde bulunduğu bir operasyonda ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atmak isteyen Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu ile temas kurdu.
"HAZIRIM" MESAJI
A Milli Takım Kaptanı ise Fenerbahçe başkanına Inter'den bonservisini almaları halinde Fenerbahçe'de oynamaya hazır olduğunu bildirdi.
İtalyan basını; Fenerbahçe'nin Inter'e 20 milyon euroluk bir teklif sunduğunu yazdı. Habere göre Inter, teklifin 25 milyon euroya yükselmesi halinde Hakan'ın ayrılışına onay verecek.
Mourinho'nun Hakan Çalhanoğlu'na kaptanlık teklifinde bulunulmasını istediği de iddia edildi.
İKİ İSİM TAMAM!
Öte yandan sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile de iki oyuncunun transferi konusunda anlaştı.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak çubuklu formayı giyen Milan Skriniar'ın yanı sıra Marco Asensio da hafta içinde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçecek.
MAAŞLAR ORTAYA ÇIKTI
Habere göre 4 yıllık anlaşmaya varılan Skriniar, 7.5 milyon euro maaş alacak. 10 milyon euro bonservis ödenecek Asensio'nun maaşı ise 9 milyon euro.
Jhon Duran'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin bir yıldız santrfora daha ilgisi olduğunu yazdı.
Sarı-lacivertliler, Juventuslu golcü Dusan Vlahovic'i de yeniden gündemine aldı.
İtalyan basını; Sırp golcü için beklediği teklifi henüz alamayan Torino temsilcisinin bonservis bedelini 25 milyon euro'ya düşürdüğü bildirilirken yüksek maaş beklentisi bulunan Vlahovic için en gerçekçi opsiyonun Suudi Arabistan kulüpleriyle birlikte Fenerbahçe olduğunu yazdı.
Sarı-lacivertlilerin 12 Ağustos'ta oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı öncesi kadrosunu büyük ölçüde şekillendirmesi bekleniyor.
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