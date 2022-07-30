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Ali Koç: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz (D.Kiev maçındaki Putin tezahüratları)

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Başkan Ali Koç, Dinamo Kiev ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sarı lacivertli taraftarların yaptığı 'Putin' tezahüratları için özür dilemeyeceklerini açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 30.07.2022 - 14:30

Ali Koç: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz (D.Kiev maçındaki Putin tezahüratları)

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'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Fenerbahçe Başkanı , Dinamo Kiev ile oynanan rövanş maçında rakip takımın golünün ardından Fenerbahçeli taraftarların yaptığı '' tezahüratlarına ilişkin açıklama yaptı. 

"ÖZÜR DİLEMEYECEĞİZ"

'dan özür dilemeyeceklerini belirten Ali Koç " Ukrayna’dan özür dilemeyeceğiz. Bunun sebebini de biraz sonra anlatacağım. Ukrayna Büyükelçisi’nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli. Medyada her konumuza maydonoz olan rakip takım taraftarlarından etkilenmiş olmalısınız.” dedi.

"HER KONUMUZA MAYDONOZ OLUYOR"

Başkan Koç ""Bir camia var ki, yönetimi, başkanı, sporcusu kim olursa olsun bizim tarafa dokunmaktan kaçınmıyor. Her konumuza maydonoz oluyor. Biz, ayrıştırmayı değil, birleştirmeye odaklıyız. Bu ülkeyi ayrıştıran o kadar çok unsur var ki, futbol bunun başında gelmemeli." ifadelerini de kullandı.

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