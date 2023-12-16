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Ali Koç ve kulüp başkanlarından Meler'e geçmiş olsun ziyareti

Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp başkanlarıyla birlikte, Süper Lig'de MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i İzmir'de ziyaret etti.

Ali Koç ve kulüp başkanlarından Meler'e geçmiş olsun ziyareti

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Sabah saatlerinde Halil Umut Meler'in ikamet ettiği Pamucak Tur Sitesi'ne gelen Ali Koç ve kulüp başkanları, Meler ve ailesiyle bir araya geldi.

Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileten Ali Koç, ziyaretin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Meler'in sağlık durumunu iyi gördüğünü belirten Ali Koç, "Bu ziyaretin reklamı olmaz. Kendisine geçmiş olsun dedik, ailesiyle tanıştık. Halil Umut Meler'in her geçen gün sağlık durumu daha iyiye gidecektir. Hocamızın moralini iyi bulduk" dedi.

"BU İŞİN İLACI ZAMAN"

Ali Koç, Meler'in maçlara çıkıp çıkmama konusundaki kararıyla ilgili soruya ise, "Bence zamanı gelince doğru kararı verecektir. Kolay değil, olayın ardından birkaç gün geçti. Bu işin ilacı da zaman. Eminim sağlıklı kararı verecektir" diye konuştu.

Ali Koç ve kulüp başkanlarından Meler'e geçmiş olsun ziyareti - 1
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