Ali Koç ve Mehmet Büyükekşi arasında gerginlik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Koç konuşması sırasında Mehmet Büyükekşi için "Onurlu, şerefli, haysiyetli olan kimse bu şekilde aday olmaz!" sözlerini dile getirdi.



Büyükekşi, Ali Koç'un sözlerine tepki gösterince Divan Başkanı Mehmet Baykan araya girdi.

"FENERBAHÇE BAŞKANI BÖYLE KONUŞAMAZ"



Koç, "Son sözümü geri alıyorum. Özür diliyorum." dedi. Büyükekşi ise "Koskoca Fenerbahçe Başkanı böyle konuşamaz." diyerek karşılık verdi.



Koç, "Siz koskoca Fenerbahçe Başkanı ile ilgili devlet nezdinde yalan söylediniz." ifadelerini kullandı.

Gelişmelerin ardından söz alarak açıklama yapan Büyükekşi, "Çok değerli camiamalarımızdan birisinin başkanının hakaretine maruz kaldım. Bu sözleri kınıyorum." diye konuştu.