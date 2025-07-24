Ali Koç ve Mourinho'nun transfer zirvesinden ilk fotoğraf

MOURİNHO'NUN EN ÖNEMLİ 2 TALEBİ



Transfer çalışmalarının yavaş ilerlemesinden memnun olmayan Mourinho'nun Ali Koç'a bu durumu aktarması bekleniyor. Portekizli deneyimli teknik adamın en önemli talepleri olarak stoper Milan Skriniar ile birlikte iki kanat oyuncusu transferi öne çıkıyor.



ASENSİO VE SKRINIAR TRANSFERİ SON AŞAMADA



Asensio ve Skriniar ile anlaşma sağlayıp, PSG ile bonservis pazarlıklarında son aşamada olan Ali Koç, iki futbolcunun transferinin önümüzdeki hafta içinde bitebileceğini Mourinho'ya aktaracak.