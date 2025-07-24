Ali Koç ve Mourinho'nun transfer zirvesinden ilk fotoğraf
Fenerbahçe'den Ali Koç ile Jose Mourinho'nun transfer toplantısına dair açıklama ve fotoğraflar geldi.
Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jose Mourinho transfer toplantısında bir araya geldi.
Portekiz'de gerçekleşen görüşmede ikiliye Devin Özek ve Berke Çelebi de eşlik etti.
Sarı lacivertlilerden görüşme hakkında şu açıklama yapıldı:
“Başkanımız Ali Y. Koç, Teknik Direktörümüz José Mourinho, Futbol Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi transfer süreçlerine ilişkin değerlendirme toplantısı kapsamında Portekiz’de bir araya geldi."
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Tarık Çetin, Jhon Duran ve Archie Brown isimlerini kadrosuna katmıştı.
MOURİNHO'NUN EN ÖNEMLİ 2 TALEBİ
Transfer çalışmalarının yavaş ilerlemesinden memnun olmayan Mourinho'nun Ali Koç'a bu durumu aktarması bekleniyor. Portekizli deneyimli teknik adamın en önemli talepleri olarak stoper Milan Skriniar ile birlikte iki kanat oyuncusu transferi öne çıkıyor.
ASENSİO VE SKRINIAR TRANSFERİ SON AŞAMADA
Asensio ve Skriniar ile anlaşma sağlayıp, PSG ile bonservis pazarlıklarında son aşamada olan Ali Koç, iki futbolcunun transferinin önümüzdeki hafta içinde bitebileceğini Mourinho'ya aktaracak.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Transfer
- Spor&Skor