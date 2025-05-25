Ali Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç'un duygusal anları

EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 yenen Fenerbahçe Beko şampiyon oldu.



Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç'un duygusal anlar yaşadı.

Açıklama yapan Koç, "Bu gece kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun" dedi.

Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"2015'ten beri 7 kere kaldık. İnşallah devamı gelir. Herkesin olağanüstü bir emeği var. Herkes de burada! Fenerbahçe Beko için çalışan herkes burada, kimseyi geride bırakmadık. Hep birlikte kutluyoruz. Hocamızın çok büyük emeği ve katkısı var. Sezonun sonuna doğru performansımız iyice arttı. İkinci yarıda farkımızı gösterdik. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isteyen Fenerbahçelilere armağan etmek istiyorum. Ülkemize armağan etmek istiyorum. İnşallah daha fazla sevinç gözyaşları dökeceğimiz başarılar yolda. Camiamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. En çok da bu gece kazanmamızı isteyen Fenerbahçelilere armağan olsun."

