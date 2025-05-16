Ali Koç ve yönetiminden kongre kararı

İSTİFA ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI Daha önce istifa etmeyeceğini ve kongreye gitmeyeceklerini açıklayan Koç, yeterli imza toplanması halinde aday olmayacağını da ifade etmişti. Başkan Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edeceklerini de açıklamıştı.

Tribünlerin istifaya davet ettiği Fenerbahçe 'de Ali Koç ve yönetimi olağanüstü seçimli kongreye gitme fikrine sıcak bakıyor. Eylül ayındaki mali genel kurulun seçimli kongreye dönüştürülmesi planlanıyor.

MAHMUT USLU: ALİ KOÇ'A SON BİR AĞABEYLİK YAPMAK İSTİYORUM



Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yöneticilik yapan, son adaylık sürecinde de yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu dün yaptığı açıklamada Ali Koç'a istifa çağrısı yapmıştı.

Uslu, "Ali Koç'a son bir ağabeylik yapmak istiyorum. Kendin ayrıl ve büyü. İyi bir ekip kur, bekle, çalış ve öğren. Seni imza ile gönderirler. Yapma. Ayrıl. İstiyorsan güven oyu iste. Seçilirsen güvenoyu alırsan tamam ama imzayla gitmek olmaz." ifadelerini kullanmıştı.