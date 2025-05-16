Ali Koç ve yönetiminden kongre kararı
Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi olağanüstü seçimli genel kurula gitmeyi planlıyor.
Tribünlerin istifaya davet ettiği Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi olağanüstü seçimli kongreye gitme fikrine sıcak bakıyor.
Eylül ayındaki mali genel kurulun seçimli kongreye dönüştürülmesi planlanıyor.
Kulübün konuyla ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.
İSTİFA ETMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI
Daha önce istifa etmeyeceğini ve kongreye gitmeyeceklerini açıklayan Koç, yeterli imza toplanması halinde aday olmayacağını da ifade etmişti.
Başkan Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edeceklerini de açıklamıştı.
İKİ İSİMDEN ADAYLIK AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'de eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, başkanlığa aday olacaklarını açıklamıştı.
MAHMUT USLU: ALİ KOÇ'A SON BİR AĞABEYLİK YAPMAK İSTİYORUM
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde yöneticilik yapan, son adaylık sürecinde de yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu dün yaptığı açıklamada Ali Koç'a istifa çağrısı yapmıştı.
Uslu, "Ali Koç'a son bir ağabeylik yapmak istiyorum. Kendin ayrıl ve büyü. İyi bir ekip kur, bekle, çalış ve öğren. Seni imza ile gönderirler. Yapma. Ayrıl. İstiyorsan güven oyu iste. Seçilirsen güvenoyu alırsan tamam ama imzayla gitmek olmaz." ifadelerini kullanmıştı.
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