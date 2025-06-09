Ali Koç: Vefasız ve aşağılık saldırılara karşı dik duruyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulübün bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu.



Kongrenin eylül ayında yapılacağını yineleyen ve şampiyonluk sözü veren Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Taşlar yerine oturmaya başlayınca birileri devreye giriyor. Algı operasyonlarıyla bizi kışkırtmaya çalışıyorlar. Sağduyulu her Fenerbahçeli kara propagandanın farkında. Hedefimiz duygu birliğini sağlamak.



Olmayan şeyler üretilerek kamuoyunun yanıltıldığını üzüntüyle izliyoruz. Eylül ayına kongre kararı alınmışken yapılanlar tamamen camiamızı kaosa sürüklemektedir.



Vefasız, aşağılık ve ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı dik duruyoruz. Bu yöntemlerle Fenerbahçe yönetimleri ve başkanları hedef alınır ve bu insanlar kazanırsa, bu kapıyı bir daha asla kapatamayız.

Fenerbahçe'nin sahibi taraftarlarımız ve genel kurul üyelerimizdir. Bu kararların verileceği yer ise eylül ayında gerçekleştireceğimiz kongremizdir. Fenerbahçe demokrasisi biz kez daha tecelli edecektir."

Özlemini duyduğumuz şampiyonluğa hep beraber ulaşacağız. Fenerbahçe kazandığında Türk futboluna ve ülkemize bayram gelir. Bunun nasıl olduğunu EuroLeague şampiyonluğunda gördünüz. 24 saatte bir çağrıyla meydanlar nasıl oldu gördük. Şampiyonluk futbolda gelince nasıl bir kutlama olur hayal edin."